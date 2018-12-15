شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجا محمد صلاح من عقاب حلاقة الشعر فى إعدادى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد زكى، زميل دراسة النجم المصرى محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى، أن فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل أفريقيا بالأمس جاء نتيجة تعب وجهد سنوات للنجم المصرى الذى وصل للعالمية بفضل إصراره وتميزه منذ الصغر.

وأشار زميل صلاح إلى أن نجم المنتخب الوطنى هو الوحيد من بين أبناء دفعته الذى كان يمتلك الطموح، مؤكدا أن جميع زملائه حاولوا تكسير همته وإحباطه منذ كان لاعباً بنادى مقاولين طنطا من خلال ترديد عبارات "هتوصل لفين يعنى"، وأن جميع أبناء القرية لم يتوقعوا وصوله لهذه المرحلة من النجومية، ولكن إصراره جعله يخالف كل التوقعات الخاصة بأبناء دفعته.

وعن مواقف طفولة محمد صلاح، كشف محمد زكى أنه كان يشارك دائماً مع فريق محمد صلاح بالمدرسة، خاصة أن محمد صلاح لم يكن يحب الخسارة ودائماً ما كان يشعر بالحزن عند دخول هدف فى مرمى فريقه أو تعرضه للخسارة.

وأوضح زميل صلاح إلى أن أهم مميزات شخصيته الحفاظ على أسرار أصدقائه والكتمان، مؤكدا أن جميع أبناء الدفعة كانوا يعتبرونه كاتم أسرارهم داخل وخارج المدرسة.

وعن أبرز مواقفه مع محمد صلاح، أكد زكى أنه دائما ما يذكر محمد صلاح بمدرسة اللغة العربية التى أصرت على حلاقة شعر جميع طلاب الفصل، كإجراء تربوى، إلا أن نجم المنتخب هو الوحيد بين طلاب الفصل الذى نجا واستطاع الإفلات من العقاب بعدما تغيب عن الحضور فى ذلك اليوم ليفلت صلاح من عقوبة مدرسة اللغة العربية.