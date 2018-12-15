شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية من محسن صالح للاعبى الكرة ضيوف الشرف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، رسالة قوية إلى لاعبى الكرة ممن يشاركون بشكل قليل مع أنديتهم. وقال محسن صالح: "مكافأة نهاية الخدمة..كانت حفل وطبق فضة وحتة جاتوه والقرار كان غالبا للاعب الآن النجم يظل مسجلا فى القائمة ضيف شرف ربما 5 مواسم يتقاضى ملايين يلعب نص شوط أو تلت أو ربع شوط وغالبا مصاب وضميره لا يؤنبه لحصوله علي مال مَش حلال مره واحد منهم قالى نزلنى نص ولا ربع حتى".



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