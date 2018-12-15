السيد سالم لمصراوي: لم أوقع للزمالك.. ودجلة: لم يصلنا عرض من القلعة البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال السيد سالم، ظهير أيسر نادي وادي دجلة، إنه لم يوقع للزمالك كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وارتبط اسم السيد سالم، خلال الفترة الماضية لتدعيم الجبهة اليسرى بالقلعة البيضاء في يناير المقبل.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه لم يتلقَ أي اتصالات من أمير مرتضى منصور، خلال الساعات الماضية، أو تم عقد أي جلسات معه وكذلك لم يوقع أي عقود للانضمام للقلعة البيضاء.

وأضاف اللاعب، صاحب الـ31 عامًا: "لا توجد أي مفاوضات بين الناديين، ولو حدثت مفاوضات كنت سأعرف بها".

وأتم اللاعب تصريحاته بالإشارة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم مصيره والاستقراره على الخطوة المقبلة سواء بالبقاء والتجديد لدجلة أو الرحيل.

من جانبه، نفى علاء نور، رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة، لمصراوي، وصول أي عرض رسمي من الزمالك.