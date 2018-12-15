مجلة فرنسية: النني ضمن 5 حلول لموناكو في الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رشحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لنادي موناكو الفرنسي لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي.

ونشرت المجلة الفرنسية تقريراً ترشح فيه 5 صفقات بسعر ضئيل قد يناسب فريق موناكو الفرنسي للخروج من أزمته المحلية والأوروبية.

وودع موناكو دوري أبطال أوروبا بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى بنقطة وحيدة، كما يحتل النادي الفرنسي المركز 19 في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بفارق 31 نقطة عن المتصدر.

وجاءت ترشيحات المجلة الفرنسية كالتالي: إلياكيم مانجالا (مدافع نادي إيفرتون الإنجليزي)، ماتيو دارميان (مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محمد النني (لاعب وسط أرسنال الإنجليزي)، ديفوك أوريجي (مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي) ومالكوم (لاعب برشلونة الإسباني).

وعددت المجلة الفرنسية مزايا النني، قائلة أنه لاعب جماعي وأن عقليته تناسب فريق موناكو.

وقالت المجلة الفرنسية أن النني لا يشارك كثيراً تحت قيادة أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، حيث أنه لم يشارك حتى الان في البريميرليج، وشارك في 6 مباريات جميعها كانت في الدوري الأوروبي والكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال النني لموناكو سيكلف خزينة النادي الفرنسي مبلغ 15 مليون يورو، بسبب عقده الذي يمتد حتى 2022 مع الفريق اللندني.