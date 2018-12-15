فاوضه الأهلي وشهرته رونالدو وميسي .. من هو نجم "الدرجة الثالثة" صفقة الزمالك المنتظرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع يوسف علي نجم نادي المصرية للإتصالات الذى يلعب بدوري الدرجة الثالثة فى أولي صفقات الأبيض بفترة الإنتقالات الشتوية.

وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك لمصراوي إن يوسف علي وقع على عقود انضمامه للفريق بعد جلسة جمعت مسؤولي الزمالك باللاعب خلال الساعات الماضية . فمن هو صفقة الزمالك الجديدة:

1- يبلغ من العمر 19 عاماً حيث إنه من مواليد 23 مارس 1999 وسيقيد ضمن صفوف ناشئى الفريق الأبيض.

2- يشغل مركز الجناح الأيمن والوسط الأيسر ويلعب بقدمه اليسري .

3- بدأ مشواره بمركز شباب روض الفرج المنقطة التى يقطن بها قبل الإنتقال لصفوف الناشئين بنادي المصرية للإتصالات.

4- فى عام 2016 قرر دونجا المدير الفني للإتصالات فى هذا الوقت تصعيده للفريق الأول بعد تألقه مع فريق 17 عام.

5- لعب أول مباراة له مع الفريق الأول فى الـ 21 من نوفمبر 2016 ضد السكة الحديد فى دوري الدرجة الثانية .

6- أشاد به علاء ميهوب رئيس الللجنة الفنية للأهلي وأكد على متابعته منذ يناير الماضي إلا أن المفاوضات توقفت بعد طلب ناديه مليون جنيه و 25% من إعادة بيعه ليدخل بعد الزمالك فى التفاوض معه .

7- أكد أكرم عبد المجيد المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات أن الأهلي أرسل فاكسا رسميا للتعاقد مع الثلاثي، من مواليد 1998 و1999، وذلك عقب المباراة الودية التي جمعت الفريقين فى أكتوبر الماضى، وانتهت لصالح الأهلي بسداسية دون رد.

8- "صانع ألعاب مميز للغاية، يتميز بأنه سريع ومهاري وقوي " بحسب مدربه أكرم عبد المجيد.

9- كان اللاعب يلقب فى بداية مشواره بالأرجنتيني ليونيل ميسي ثم مع بداية تصعيده للفريق شبهته إدارة ناديه بنجم الأهلي السابق وهيدرسفيلد رمضان صبحي، قبل أن يطلق عليه لقب رونالدو فى إشارة إلى نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو فيما يشبههة مدربه أكرم عبد المجيد بوليد سليمان نجم الأهلي.

10- يلعب يوسف لمنتخب الشباب .