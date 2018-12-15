دجلة لمصراوي: باوك والزمالك ينافسان الأهلي لضم لاعبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال علاء نور، رئيس شركة كرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الزمالك وباوك اليوناني ينافسان الأهلي على التعاقد مع محمود مرعي.

وأضاف علاء نور، في تصريحات خاصة لمصراوي:"مصير اللاعب سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة لبيعه لأحد الأندية الثلاثة التي ترغب في ضمه".

وأتم رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة حديثه قائلاً:"العروض المالية مع رغبة اللاعب ستحسم كل شيء في مستقبله"

وشارك مرعي مع دجلة في 12 مباراة بالموسم الجاري؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 963 دقيقة لعب.