محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:
قال علاء نور، رئيس شركة كرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الزمالك وباوك اليوناني ينافسان الأهلي على التعاقد مع محمود مرعي.
وأضاف علاء نور، في تصريحات خاصة لمصراوي:"مصير اللاعب سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة لبيعه لأحد الأندية الثلاثة التي ترغب في ضمه".
وأتم رئيس شركة الكرة بنادي وادي دجلة حديثه قائلاً:"العروض المالية مع رغبة اللاعب ستحسم كل شيء في مستقبله"
وشارك مرعي مع دجلة في 12 مباراة بالموسم الجاري؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 963 دقيقة لعب.
شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة لمصراوي: باوك والزمالك ينافسان الأهلي لضم لاعبنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .