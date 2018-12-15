تريزيجيه أساسيًا في تشكيل قاسم باشا أمام قونيا سبور بالدوري التركي

تواجد اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي، ضمن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة قونيا سبور في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري التركي.
وتقام المباراة التي تجمع بين الفريقين، في الثالثة عصر اليوم على ملعب استاد أتاتورك كونيا.
ويسعى فريق قاسم باشا إلى إستعادة الإنتصارات التي غابت عنه منذ جولتين، بعد فوزه في
يذكر أن قاسم باشا يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 26 نقطة خلف اسطنبول باشاك شهير المتصدر بـ 33 نقطة.
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