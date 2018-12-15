محمد النني ومهاجم ليفربول مرشحان للانتقال إلى الدوري الفرنسي

محمد النني لاعب آرسنال (أرشيفية)

رشحت تقارير صحفية اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي، كإحدى الصفقات المميزة التي يمكن أن تنتقل إلى الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" نشرت في تقرير لها أن محمد النني يعد من الصفقات

التي قد تدعم فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن النني لاعب جماعي وعقليته تناسب الإنضمام لفريق مناكو الذي يتولى مهمته التدريبية تيري هنري.

يذكر أن النني لا يشارك مع آرسنال هذا الموسم، حيث لم يظهر سوى في 6 لقاءات فقط في المسابقات التي يشارك فيها النادي اللندني، صنع خلالها هدفا وحيدا.

كما شملت القائمة التى رشحتها "فرانس فوتبول" كلا من ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول، و إيلاكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي، وماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد، ومالكوم مهاجم برشلونة.