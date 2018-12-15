قبل افتتاح مشواره في الكونفيدرالية.. لقاء وحيد جمع الزمالك بالأندية التشادية

كتب - مصطفى جويلي

يفتتح الزمالك مساء اليوم السبت، مشواره بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، من خلال مواجهته لفريق القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة على ملعب بتروسبورت.

وتاريخ الزمالك مع فرق تشاد قليل حيث لم تجمعه بأي فريق تشادي سوى مرة واحدة، وكانت تلك المواجهة بدور الـ 64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام فريق الغزالة، وفاز الزمالك في

لقاء الذهاب بنتيجة 7-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل أهداف الفريق الأبيض كل من أحمد جعفر هدفين في الدقيقة 15 و45، ومحمد إبراهيم هدفين في الدقيقة 28 و84 والبوركيني عبد الله سيسة هدفين في الدقيقة 76 و88 والعميد أحمد حسن هدف في الدقيقة

82، قي المقابل انتهى لقاء الإياب في تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبذلك تعد مواجهة القطن التشادي هي المواجهة الثانية للزمالك مع فرق تشاد.

وكان فريق القطن وصل إلى ذلك الدور، بعد الفوز على جوميدو التوجولي في دور الـ 64 للبطولة الكونفيدرالية، بعد فوزه في لقاء الذهاب بثنائية وتعادل في توجو بلقاء الإياب بهدف لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن:

تنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت، وتنقلها قناة أون سبورت.