مدرب حراس الزمالك السابق يؤكد اختراق حسابه على الفيسبوك

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ايمن طاهركتب - مصطفى جويلي
أكد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" مخترق منذ فترة.
وتابع طاهر "حسابي القديم تم سرقته ولا يتم التواصل
ويهيب طاهر بكل المتابعين بعدم الاعتداد بما ينشر على هذا الحساب لأنه لا ينسب له.
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