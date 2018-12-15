كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء مكالمة بالنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب حسبب استفتاء "بي بي سي" البريطانية.
وطالب أجيري، لاعبه بمزيد من التألق في الملاعب الأوروبية، مؤكدًا له على ثقته في الحصول على أفضل لاعب بالعالم خلال وقت قصير.
وتابع أجيري، أنه فخور بتدريب محمد صلاح بالفراعنة، كونه واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر، متمنيًا له التوفيق فيما هو قادم.
وكان صلاح، توج مساء أمس بجائزة أفضل لاعب إفريقي حسب استفتاء "بي بي سي" البريطانية، للعام الثاني على التوالي.
وحصد "صلاح" جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من استفتاء "بي بي سي" متفوقًا علي كل من: المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).
وبعد تتويج "صلاح" بجائزة أفضل لاعب إفريقي من "بي بي سي"، بات ليفربول أكثر الأندية التي فازت لاعبيها بتلك الجائزة منذ انطلاقها عام 1992، حيث فاز لاعبي الريدز بالجائزة 3 مرات وهي كالتالي: السنغالي الحاج ضيوف عام 2002، ومحمد صلاح عامي 2017، 2018.
ويأتي خلف ليفربول في ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالجائزة كل من: مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، والأهلي المصري، ومانشيستر سيتي وأرسنال وبولتون واندرز، وحصد كل منهما الجائزة مرتين فقط.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | أجيري يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .