رياضة | أجيري يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إجراء مكالمة بالنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب حسبب استفتاء "بي بي سي" البريطانية.

وطالب أجيري، لاعبه بمزيد من التألق في الملاعب الأوروبية، مؤكدًا له على ثقته في الحصول على أفضل لاعب بالعالم خلال وقت قصير.

وتابع أجيري، أنه فخور بتدريب محمد صلاح بالفراعنة، كونه واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر، متمنيًا له التوفيق فيما هو قادم.

وكان صلاح، توج مساء أمس بجائزة أفضل لاعب إفريقي حسب استفتاء "بي بي سي" البريطانية، للعام الثاني على التوالي.