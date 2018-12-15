رياضة | يلا شوت الجديد HD .. مشاهدة مباراة العين والترجي بث مباشر Yalla Shoot | يلا شووت | بدون تقطيع لايف اون لاين

موعد مباراة الترجي والعين والقنوات الناقلة لها في كأس العالم للأندية يود معرفته جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة حيث استطاع الفريقين التأهل لدور الربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وسنتعرض سوياً من خلال هذا المقال على موعد مباراة الترجي والعين الإماراتي والقنوات الناقلة لها في كأس العالم للأندية، والتي تأهل لها الفريقين بعد خوض مشوار طويل في البطولة.

وقد تأهل العين الإماراتي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق تيم ولينغتون النيوزيلندي، وكانت نتيجة المباراة قد حُسمت بركلات الترجيح لصالح العين الإماراتي بعد أن تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكلاً منهم، وكانت لمباراة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات التي تُنظم البطولة.

مباراة الترجي والعين الإماراتي

ويسعى كلاً من الترجي التونسي والعين الإماراتي خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز من أجل الصعود لنهائي كأس العالم للأندية، وستكون جميع الأعين صوب ملعب المباراة التي ستُقام في الإمارات، فكل فريق سيعتمد على القوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وكسب النقاط لخطف الفوز الغالي.

وستكون هناك مباراة أخرى مرتقبة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث يلعب كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا، مع ديبورتيفو غوادالاخار المكسيكي بطل الكونكاكاف، على أن يلتقي الفائز بينهما ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

موعد مباراة الترجي والعين

سيكون موعد مباراة الترجي والعين يوم السبت الموافق 15-12-2018 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

فيما يخص لقنوات الناقلة لمباراة الترجي والعين الإماراتي اليوم ستكون قناة بي إن سبورت 1 الرياضية الناقل الحصري للبطولة، ولم يتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي والعين حتى الآن وسنوافيكم بها عبر تحديث مستمر لهذا المقال إذا تم إعلان عن قنوات مفتوحة تنقل اللقاء.

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