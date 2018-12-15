رياضة | "روبينيو" يقود سيفاس سبور لفوز جديد بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روبينيو" يقود سيفاس سبور لفوز جديد بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجَّل البرازيلي المخضرم روبينيو، هدفين ليقود فريقه سيفاس سبور، إلى مواصلة انتصاراته في الدوري التركي لكرة القدم بالتغلب على أنقرة جوجو (4-0) اليوم السبت، بالمرحلة الـ16 من البطولة.

وحسم سيفاس سبور، الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما روبينيو، ومحمد دمير في الدقيقتين (44، ركلة جزاء، و45)، وفي الشوط الثاني، أضاف سيفاس هدفين سجلهما إيمري كيلينك، وروبينيو (64، 78).

ورفع سيفاس سبور، رصيده لـ24 نقطة، وتقدم للمركز الثامن في جدول البطولة، فيما تجمد رصيد أنقرة جوجو عند 20 نقطة في المركز الـ11.

وواصل تشايكور ريزا سبور، نتائجه المتواضعة في البطولة بالتعادل مع ضيفه ألانيا سبور (1-1) ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، مقابل 17 نقطة لألانيا سبور في المركز الـ13.

كان ألانيا سبور، هو البادئ بالتسجيل عن طريق جونيور فيرنانديز بالدقيقة (42)، وتعادل فيدات موريكي لفريق تشايكور ريزا سبور بهدف في الدقيقة (56).