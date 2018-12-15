رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

يلتقي العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري حسين الشحات مع الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.

موعد مباراة العين والترجي فى كأس العالم للاندية

تنطلق مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "هزاع بن زايد"، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وحجز العين مقعده فى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 3/3.

ويلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي مع ريفربليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية"، يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة العين والترجي في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها الفريقين حيث يبرز في العين المصري حسين الشحات، والسويدي ماركوس بيرج، والبرازيلي كايو، وحارس المرمى الإماراتي خالد عيسي، بينما يفتقد الفريق العيناوي في مباراة اليوم لجهود لاعبه محمد عبد الرحمن بسبب الايقاف بعدما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الافتتاح.

في حين يبرز بالترجي التونسي كلاً من طه الخنيسي والكاميروني فرانك كوم والايفواري فوسيني كوليبالي وهيثم الجويني وانيس البدري وسعد بقير.

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