رياضة | كيكي فلوريس

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أصبح الإسباني كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني السابق لإسبانيول الإسباني أحد المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحيل عقب وداع دور الـ16 للبطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

ويقود محمود الخطيب رئيس الأهلي ملف التفاوض مع كيكي فلوريس لتدريب الفريق الأول خلفًا لكارتيرون.

من هو كيكي فلوريس؟

ولد كيكي فلوريس عام 1965 ولعب في مركز الظهير الأيمن وخاض 304 مباريات وسجل 16 هدفًا مع أندية فالنسيا وريال مدريد وريال سرقسطة في إسبانيا.

وخاض كيكي فلوريس 15 مباراة مع منتخب إسبانيا منذ عام 1987 وكان في قائمة مونديال 90 بإيطاليا.

وبدأ كيكي التدريب مع شباب رسال مدريد عام 2001 واستمر حتى 2004، قبل أن يتولى تدريب فريق خيتافى في موسمه الأول بالليجا 2004 – 2005 ومنه إلى فالنسيا حتى عام 2007 ووصل معه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالى موسم 2008 – 2009، ثم أتلتيكو مدريد وفاز معه بالدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وقاد كيكي فريقي الأهلى والعين في الإمارات ثم عاد لخيتافي في 2015 ومنه إلى واتفورد الإنجليزي ثم إسبانيول من 2016 إلى 2018.