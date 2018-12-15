رياضة | الإنتاج الحربي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمود حمادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمود حمادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي تونسي كبير في التعاقد مع محمود حمادة لاعب خط وسط نادي الإنتاج الحربي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.
وقال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : "الأهلي غير جاد لضم حمادة في الميركاتو الشتوي، ولا يوجد عرض رسمي حتي الآن، والمفاوضات تأتي عن طريق وكلاء فقط".
وواصل : "نادي تونسي كبير يريد ضم حمادة بمبلغ مالي كبير، وستعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم تفاصيل الصفقة بشكل رسمي ونهائي".
يذكر أن محمود حمادة يقدم أداء مميز مع الإنتاج الحربي في الموسمين الماضي والحالي مع مدرب الفريق مختار مختار، حيث يعتمد عليه كعنصر أساسي في خط وسط الفريق.
ويحتل نادي الإنتاج الحربي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.
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