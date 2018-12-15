رياضة | الشوط الأول بث مباشر لايف الهدف ! .. مباراة مانشستر سيتي وايفرتون | بدات مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون بث مباشر

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الشوط الأول بث مباشر لايف الهدف ! .. مباراة مانشستر سيتي وايفرتون | بدات مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون بث مباشرمانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 الدور الاول المرحلة السابعة عشر , في احد قمم الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي سنكون علي موعد مع مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي في مدينة مانشستر الذي يتسع لقرابة 55 الف مشجع ومساند للفريق السماوي.
الفريقين قد تواجها من قبل في 183 مباراة في مختلف المسابقات المحلية ونجح مانشستر سيتي في الفوز في 69 مباراة مقابل 67 انتصار لصالح ايفرتون وتعادل الفريقين في 47 مباراة وسجل لاعبي السيتي 250 هدف وتلقت شباكهم 247 هدف وانتهت اخر مواجهة جمعت بين الفريقين بفوز السيتي بنتيجة 3-1.
المباراة ستكون هامة لمانشستر سيتي قبل نهاية الدور الاول من الدوري الانجليزي واقتراب البطولة من الانتصاف من اجل مواصلة رحلة الفريق للحفاظ علي لقبه للعام الثاني علي التوالي واثبات احقيته بالتتويج بلقب الدوري الانجليزي وسيطرته علي الكرة الانجليزية في المقابل ايفرتون سيدخل اللقاء من أجل التعادل علي الاقل علي ملعب السيتي وامام جماهيره العريضة.
الشوط الأول بث مباشر لايف الهدف ! .. مباراة مانشستر سيتي وايفرتون | بدات مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ايفرتون بث مباشر
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