رياضة | مدرب توتنهام يرفض التعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يرفض التعاقد مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، إن فريقه لن يُجري أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم عدم إبرام السبيرز أي تعاقد في الصيف الماضي أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، سئل بوكيتينو عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل في حالة عدم التعاقد مع أي لاعب في الشتاء فأجاب: "لا، لن أكون محبطًا، أعلم أن شهر يناير دائمًا صعب".

وأضاف: "اللاعبون الذين سيصلون في يناير، كلهم يستغرقون وقتًا للتأقلم واللعب وفقًا لمستواهم الطبيعي، لذلك من الأفضل عدم التوقيع مع لاعب إلا في حالة العثور على صفقة مناسبة".

وتابع: "لا أعرف إذا كان من الأفضل لروح الفريق عدم التعاقد مع أي لاعب في هذه الفترة، في بعض الأحيان تكون الإجابة نعم، لكن ليس بشكل دائم".

وعن المدافع الشاب كايل بيترز الذي أخطأ في مباراة برشلونة، قال بوكيتينو: "من يستحق هو من يلعب أكثر، أنا سعيد بما يقدمه، كل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، وأهم شيء هو الصورة النهائية، بينما أكثر ما أسعدني هو مستواه الجيد منذ البداية".

وعن مباراة الكامب نو وتبديله لبيترز في الشوط الثاني، برر مدرب توتنهام: "أردت حمايته لأنه حصل على بطاقة صفراء، لكنني سعيد وفخور به للغاية، يعرف جيدًا كيف يدير الضغوط التي عليه، كما أنني لم أفكر في إعارته، لأنه من أفضل الخيارات بالنسبة لي".