رياضة | صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مدوية مع تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، إذ سيدرج النادي "الملكي" في الصفقة نجماً يحمل قميص "الميرنغي" منذ سنوات، من أجل إقناع إدارة تشيلسي التخلي عن النجم البلجيكي إيدين هازارد.

ورغم تأكيد إيدين هازارد في أكثر من مرة عزمه البقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الشائعات مازالت تتحدث بقوة عن انتقال النجم البلجيكي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما وأن "الميرنغي" في أمس الحاجة إلى لاعب بمواصفات عالمية يشغل الفراغ الكبير، الذي تركه رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي هذا الشأن، أوضحت صحيفة ديلي ستار أن ريال مدريد سيحاول مجدداً الظفر بخدمات إيدين هازارد في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف الصحيفة البريطاني أن "الميرنغي" سيضحي بلاعبه إيسكو من أجل التعاقد مع هازارد.

مشيرة إلى أن ريال مدريد يريد إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي، غذ سيقدم "الميرنغي" نجمه إيسكو بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل موافقة "البلوز" على رحيل هازارد عن النادي اللندني في "الميركاتو" الشتوي.

ووفقاً للخبر المنشور فإن إيسكو (26 عاماً) أصبح مشكلة في غرف خلع الملابس المدريدية، بسبب تصرفاته الأخيرة مع جماهير النادي، فضلاً عن كونه لا يعيش هذا الموسم أحسن فتراته مع الفريق، بعدما جلس في مباريات كثيرة على دكة البدلاء.

من جهة آخرى، يحاول تشيلسي التمسك بإيدين هازارد، الذي يعد نجم الفريق الأول من دون منازع، بيد أن "البلوز" يوافق على عرض ريال مدريد من أجل الحصول على مقابل مهم للتعويض، خاصة وأن عقد النجم البلجيكي مع "البلوز" ينتهي مع الفريق بعد 18 شهراً.