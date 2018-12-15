رياضة | الداهية الإسباني يقترب من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداهية الإسباني يقترب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الإسباني كيكي فلوريس دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بعد وداع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي في دور الـ16.

ويتولى محمود الخطيب رئيس الأهلي ملف التفاوض مع كيكي لتدريب الفريق الأول خلفًا لكارتيرون.

وبدأ كيكي فلوريس مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادى ريال مدريد عام 2001 واستمر حتى 2004، قبل أن يتولى تدريب خيتافى فى موسمه الأول بالدورى الإسبانى 2004 – 2005.

ويمتلك كيكي تجربة مع أندية إسبانيا حيث سبق له ودرب أندية فالنسيا وأتلتيكو ومدريد وإسبانيول كما له تجربه في البرتغال عن طريق بنفيكا، وإخرى في إنجلترا مع واتفورد.

وسبق لكيكي تدريب فريقي العين والأهلي في الإمارات ويرشحه محمود الخطيب لقيادة القلعة الحمراء للقناعة الشديدة به.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد حصر أسماء المرشحين لتدريب القلعة الحمراء على اسمين فقط لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول.

الخطيب يخرج ستيف بروس من حسابات الأهلي

واستبعد الخطيب مدرب أستون فيلا السابق ستيف بروس من حسابات تدريب الأهلي في ظل عدم الوصول لاتفاق معه إلى جانب عدم توليه أحد الأندية الكبيرة التي تبحث عن البطولات باستمرار مع القلعة الحمراء.

وأقال الخطيب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

وبدأ الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جيما الإثيوبي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32.

ويطمح محمود الخطيب للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم لتعويض خسارة اللقب أمام الترجي التونسي في الموسم الماضي برادس.