رياضة | مشاهدة مباراة الاهلي والشباب بث مباشر 30-1-2018 الدوري السعودي

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة هامة وقوية تجمع بين ناديي الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، والشباب الذي يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري ويمتلك 20 نقطة.

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موعد مباراة الاهلي والشباب اليوم

البطولة : دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين

القنوات : ام بي سي برو سبورت 1

المعلق : بلال علام

الساعة : 7:10 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:10 مساء بتوقيت السعودية