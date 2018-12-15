رياضة | شاهد بث مباشر لمباراة كاشيما انتلر وديبورتيفو جوادالاخارا في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بث مباشر لمباراة كاشيما انتلر وديبورتيفو جوادالاخارا في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس العالم للأندية 2018 كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان 0 x

15:00 0 ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك الترجي الرياضي - تونس - x

18:30 - العين - الإمارات الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي 1 x

14:30 0 إيفرتون توتنهام هوتسبير - x

17:00 - بيرنلي كريستال بالاس - x

17:00 - ليستر سيتي واتفورد - x

17:00 - كارديف سيتي وولفرهامبتون - x

17:00 - بورنموث هيديرسفيلد تاون - x

17:00 - نيوكاسل يونايتد فولهام - x

19:30 - وست هام يونايتد الدوري الإسباني خيتافي 1 x

14:00 0 ريال سوسييداد بلد الوليد - x

17:15 - أتلتيكو مدريد ريال مدريد - x

19:30 - رايو فاليكانو إيبار - x

21:45 - فالنسيا الدوري الإيطالي انتر ميلان - x

19:00 - أودينيزي تورينو - x

21:30 - يوفنتوس الدوري الألماني هانوفر 96 - x

16:30 - بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند - x

19:30 - فيردر بريمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الهلال 1 x

14:05 0 الحزم الأهلي - x

17:25 - الشباب الدوري التركي قونيا سبور 0 x

15:00 0 قاسم باشا إسطنبول باشاك شهير - x

18:00 - جالطة سراي دوري أبطال أفريقيا 2019 شبيبة الساورة - الجزائر - x

18:45 - إتحاد طنجة - المغرب الملعب المالي - مالي - x

19:00 - أسيك ميموزا - ساحل العاج الوداد الرياضي - المغرب - x

20:00 - جراف دي داكار - السنغال اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا - x

20:15 - افريقيا ستارز - ناميبيا كأس الكونفيدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس - ليبيا 0 x

15:00 0 نيو ستار دي دوالا - الكاميرون غرين إيجليز - زامبيا 0 x

15:00 0 نصر حسين داي - الجزائر المصري البورسعيدي - مصر - x

16:30 - ساليماتا - بوركينا فاسو إتحاد بلعباس - الجزائر - x

17:00 - إينوجو رينجرز - نيجيريا النجم الساحلي - تونس - x

17:00 - إستاد أبيدجان - ساحل العاج نهضة بركان - المغرب - x

18:00 - الاتحاد - ليبيا هلال الأبيض - السودان - x

18:00 - موكورا سبور - رواندا النادي الصفاقسي - تونس - x

19:00 - غرين بوفالوس - زامبيا الزمالك - مصر - x

19:00 - كوتون تشاد - تشاد

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