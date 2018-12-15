رياضة | بث الاسطورة | شاهد Al Hilal اليوم | شاهد مباراة الهلال والحزم بث مباشر الان | لعبة الهلال والحزم مباشر كورة اون لاين

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بث الاسطورة | شاهد Al Hilal اليوم | شاهد مباراة الهلال والحزم بث مباشر الان | لعبة الهلال والحزم مباشر كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر كورة لايف اليوم الاربعاء 15-12-2018 ، يلا شوت يوتيوب اون لاين الدوري السعودي للمحترفين يواجه الهلال نظيره الحزم بعد ظهر اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في مستهل مباريات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، يهدف الهلال إلى مواصلة الانتصارات والمحافظة على الصدارة، بينما يسعى الحزم إلى تحسين تواجده والابتعاد عن منطقة الخطر.

ستكون كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر عبر رابط الاسطورة بدون تقطيع يدخل الهلال مباراة اليوم وهو في قمة مستواه على صعيد الدوري، حيث يحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، جمعهم من 10 انتصارات وتعادلين، ولم يذق الفريق طعم الخسارة حتى الآن، كما يبتعد الهلال عن أقرب ملاحقيه فريق النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط التي سوف يحصل خلالها على لقب بطل الشتاء قبل نهاية النصف الأول من البطولة.

في الجانب المقابل، يؤدي الحزم مستويات جيدة حتى اللحظة محلياً، حيث أنه يقبع في منطقة الخطر بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق عدد الأهداف عن الباطن صاحب المركز الرابع عشر، وبفارق نقطة وحيدة عن الرائد الثاني عشر.

تشكيل الهلال المتوقع | 4-2-3-1

علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

سلمان الفرج – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

ستشهد قائمة الهلال ضد الحزم غياب الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عمري بسبب الإصابات، ومن المتوقع أن يظهر في المباراة عودة ياسر الشهراني وسلمان الفرج في التشكيل الرسمي.

تشكيل الحزم المتوقع | 4-2-3-1

مليك عسله

خالد البركة – سيف القشطة – أليماو – مسعود بخيت

موراليو – فارس العياف

جون باجوي – رودولفو – يوسف قلفا

محمد الصيعري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال والحزم مساء اليوم السبت الموافق 14-12-2018 في تمام الساعة 15:05 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ14:05 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة الهلال والحزم مباشر على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وأحمد النفيسة.

بث الاسطورة | شاهد Al Hilal اليوم | شاهد مباراة الهلال والحزم بث مباشر الان | لعبة الهلال والحزم مباشر كورة اون لاين