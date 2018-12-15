شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم على هامش مران الفريق الذي يقام عصرا، استعدادا لمواجهة النجوم التي تقام يوم الإثنين المقبل.

واشتكى عاشور، من إصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة جيما الإثيوبي التي أقيمت أمس، وعلي ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي وتحديد موقفه من مواجهات الفريق المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم التي تقام يوم الإثنين المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.