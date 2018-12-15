وجه المطرب عمرو دياب كامل الشكر للمسئولين بالمملكة العربية السعودية والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة على الدعوة الكريمة له للغناء هناك .

وكان آل الشيخ قد وجه الدعوة للهضبة للغناء بالرياض في الفترة القادمة .

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهضبة" يشكر تركي آل الشيخ على دعوته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .