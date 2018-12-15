شكرا لقرائتكم حكام أجانب لجميع مباريات بيراميدز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكام عرب وأوربيين لجميع مباريات بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى العام.

كشف مصدر بلجنة الحكام ، أن مباريات بيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلى سيديرها حكام أوربيين، على أن تقام باقى المباريات بحكام عرب من تونس والمغرب والجزائر.

يذكر أن الأهلى سيلتقى بيراميدز يوم 4 يناير المقبل بالدورى.