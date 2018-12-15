شكرا لقرائتكم كيكي فلوريس مرشح بقوة لتدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الإسباني كيكى فلوريس أحد المُرشحين بقوة لتدريب فريق الاهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على خلفية سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ويتنافس كيكي مع ثلاثة مدربين أخرين على تدريب المارد الأحمر حيث يتولّي محمود الخطيب رئيس النادي هذا الملف بشكل شخصي ويستعد للإعلان عنه في غضون الايام القليلة المقبلة.

ويمتلك كيكي سيرة ذاتية قوية إذ بدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادي ريال مدريد عام 2001 واستمر حتى 2004، قبل أن يتولى تدريب فريق خيتافى فى موسمه الأول بالدوري الاسباني 2004 – 2005 ، كما درّب أندية فالنسيا وأتلتيكو ومدريد وأسبانيول الاسبانية وبنفيكا البرتغالي ،وفريقي العين وأهلي بالأمارات بجانب تجربة أنجليزية مع نادي واتفورد.

ودخل الاهلي في مفاوضات مكثفة مع مدربين كثيريين تمهيداً للتعاقد مع أحدهم ومازال مسئولو القلعة الحمراء يحاولون إنهاء هذا الملف سريعاً.