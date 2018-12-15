شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وايفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي تشكيل مواجهة إيفرتون المقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهر اليوم، على ملعب الاتحاد بافتتاح مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت دكة مانشستر سيتي تواجد العديد من النجوم على رأسهم سيرجيو أجويرو بعدما خرج من قائمة الفريق بآخر مباراتين، بجانب كيفن دى بروين العائد من الإصابة ورحيم سترلينج أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي فى نوفمبر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون كالتالي..

إيدرسون, والكر, أوتامندي, لابورت, ديلف, فيرناندينيو, جوندوجان, رياض محرز, ساني, بيرناردو سيلفا, جيسوس

فى المقابل يدخل ماركو سيلفا مدرب إيفرتون مباراة اليوم بتشكيل يضم: بيكفورد، كولمان، كين، زوما، مينا، دين، سيجوردسون، أندريه جوميز، برنارد، كالفرت ليوين، ريتشارليسون.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، والذى سيستضيف مانشستر يونايتد غدا، فيما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 24 نقطة.