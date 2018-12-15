شكرا لقرائتكم مودريتش يحتفل بالكرة الذهبية في البرنابيو قبل مباراة فاييكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى أن الكرواتى لوكا مودريتش نجم الفريق سيحتفل بجائزة الكرة الذهبية مع جماهيره على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم، قبل مواجهة رايو فاليكانو.

ونشر الموقع الرسمى لريال مدريد تقريرا أكد فيه أن لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2018 سيظهر بالكرة الذهبية قبل انطلاق مباراة اليوم ويستعرضها أمام الجماهير للاحتفال بها.

ويستضيف ريال مدريد فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، نظيره فريق رايو فاليكانو، فى المقرر اقامتها على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط، علما بأن برشلونة يتصدر البطولة برصيد 31 نقطة.