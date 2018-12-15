شكرا لقرائتكم جنوب إفريقيا تحدد شرط وحيد لإرسال خطاب ضمان استضافة كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مسئولو اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا برئاسة دانى جوردان اجتماعا مع توكوزيلى شاسا وزير الرياضة أمس الجمعة، لبحث موقف الدولة من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي أبدى رغبته فى استضافة البطولة، لكن الكاف اشترط الحصول على ضمان حكومى لقبول طلب التنظيم وهو ما لم يتم التوصل إليه حتى الآن مع حكومة جوهانسبرج.

وأشارت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية أن اتحاد الكرة اجتمع مع وزير الرياضة أمس بصفته ممثلا للحكومة للحصول على خطاب الضمان، لكن لم يقتنع وزير الرياضة بملف التنظيم خاصة فى عدم وجود ضمانات على أى أرباح للدولة من تنظيم البطولة.

كما أوضحت الصحيفة أن وزير الرياضة اعلن أن الحكومة ستوافق على التقدم بطلب التنظيم حال موافقة الكاف على منحها جزءًا من الأرباح المتمثلة في عائدات البث التلفزيوني وبيع التذاكر.

وأعلن مصدر في الكاف فى وقت سابق أنه على الرغم من غلق باب التقدم لتنظيم كأس الأمم الأفريقية مساء أمس الجمعة، إلا أن جنوب أفريقيا ستحصل على مهلة لإعلان موقفها من الترشح، قبل الإعلان عن الدولة المضيفة للبطولة في يناير المقبل.

وترشحت مصر بشكل رسمى لاستضافة البطولة بعدما اعتذرت المغرب عن التقدم بطلب التنظيم بشكل مفاجئ بعدما كانت كل المؤشرات تؤكد اقترابها من احتضان أمم أفريقيا.