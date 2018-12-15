شكرا لقرائتكم خبر عن كيكى ينافس 3 مدربين على تدريب الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بات الإسبانى كيكى فلوريس أحد المُرشحين بقوة لتدريب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على خلفية سوء النتائج فى الفترة الأخيرة.

ويتنافس كيكى مع ثلاثة مدربين على تدريب المارد الأحمر، حيث يتولّي محمود الخطيب رئيس النادى هذا الملف بشكل شخصى، ويستعد للإعلان عن المدرب الجديد فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك كيكى سيرة ذاتية قوية، وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب بنادى ريال مدريد عام 2001 واستمر حتى 2004، قبل أن يتولى تدريب خيتافى فى موسمه الأول بالدورى الإسبانى 2004 – 2005، كما درّب أندية فالنسيا وأتلتيكو ومدريد وإسبانيول الإسبانية، وبنفيكا البرتغالى، وفريقي العين والأهلى بالإمارات، إلى جانب تجربة إنجليزية مع نادى واتفورد.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع عدة مدربين تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، ومازال مسئولو القلعة الحمراء يحاولون إنهاء هذا الملف سريعاً.