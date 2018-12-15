شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف يغادر شرم الشيخ بعد حضور نهائى أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مطار شرم الشيخ منذ قليل فى طريقه إلى القاهرة، على أن يغادر مطار القاهرة إلى دبى لحضور مباريات كأس العالم للأندية.
وكان أحمد أحمد وصل شرم الشيخ الخميس الماضى، وحضر المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين السنغال ونيجيريا، قبل أن يصطحبه هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية فى جولة ترفيهية قبل السفر إلى دبى.
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