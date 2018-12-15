شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس معسكر القطن لمواجهة الزمالك.. ملتزمون بالصلاة ويمتلكون حارسا مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف ”الخليج 365” كواليس معسكر فريق القطن التشادى قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم، السبت، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب بتروسبورت.

ووصلت بعثة القطن التشادى القاهرة أمس الأول، الخميس، قبل مواجهة الزمالك بـ 48 ساعة، ولم يغادر أفراد البعثة مقر الإقامة نهائياً إلا للتوجه للاجتماع الفنى وأداء المران الجماعى الأخير فقط.

وكشف كواليس معسكر بطل تشاد التزام كافة أفراد البعثة بأداء الصلوات الخمسة فى مواعيدها جماعة، ويتواجد على رأس بعثة القطن رئيس النادى ويدعى عبد الله.

فيما كشف المران الأساسى لفريق القطن التشادى امتلاك الأخير حارس مرمى مميز بخلاف مهاجم ومدافع على مستوى جيد بينما باقى لاعبو الفريق مستواهم متواضع مقارنة بلاعبى الزمالك الذين يمتلكون مهارات فنية كبيرة.