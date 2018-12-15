شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكام أوروبيون لمباريات بيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكام عرب وأوروبيين لجميع مباريات بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى العام. وكشف مصدر بلجنة الحكام أن مباريات بيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلى سيديرها حكام أوروبيون، على أن تقام باقى المباريات بحكام عرب من تونس والمغرب والجزائر. يذكر أن الأهلى سيلتقى بيراميدز يوم 4 يناير المقبل بالدورى.

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