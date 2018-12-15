محمود مرعي لمصراوي: لم أوقع للأهلي ولكن أتمنى الانتقال له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

نفى محمود مرعي مدافع فريق وادي دجلة الأنباء التي ترددت بشأن توقيعه للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانتقال للقلعة الحمراء لكن الأمر بيد إدارة ناديه.

وصرح مرعي لمصراوي قائلاً:" "انتقالي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يد مجلس إدارة وادي دجلة، المفاوضات في خطوات متقدمة جدًا خلال الفترة الجارية".

وتابع "لم أوقع على أي عقود للنادي الأهلي، أنتظر حسم كل التفاصيل قبل التوقيع الرسمي".

واختتم اللاعب حديثه قائلاً: "هذا الملف متروك بالكامل لوكيلي أحمد يحيى ومجلس إدارة النادي لحسمه، بالطبع أتمنى الانتقال للأهلي، فلا يمكن رفض هذا العرض".