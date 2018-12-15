بينهم بابل ودوللي .. 7 صفقات يحتاجهم الأهلي لتخطى الدخول فى النفق المظلم (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

هل يحتاج الأهلي إلى تغيير شامل فى فريق الكرة؟

هل الفريق الأحمر يستطيع البناء وسط المنافسة المحلية والإفريقية الشرسة؟

الإجابة القاطعة: لا.

فاز الأهلي بصعوبة على جيما الإثيوبي، وأثار مستوى بعض لاعبيه جدلًا فى القائمة المنقوصة لفريقه والرؤية المفقودة لإدارته وعزوف جماهيره عن المساندة وخشيتها من النفق المظلم.

يذهب البعض إلى حتمية إجراء تغيير شامل فى الفريق، والتعاقد مع 11 لاعبًا والاستغناء عن مثلهم.

لكن هذا الطرح يفتقد للمنطق والواقعية؛ فالفريق مرتبط بقائمة محلية وإفريقية ولوائح منظمة للبطولتين، ولن يستطيع تنفيذ هذه الفكرة التى تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة وسط استعارها أثناء التغيير، وهذا أيضاً غير ممكن.

روشتة علاج الأهلي الحالية تتلخص فى التغيير الجزئي وليس الكلي، ببساطة إضافات مؤثرة بلاعبين لديهم قدرات خاصة، ويقودهم مدرب بمواصفات خاصة،

الأهلي يحتاج لقائد، وليس مدربًا خارج الملعب لديه من الأفكار والحنكة للاستفادة القصوي من القائمة الحالية والتخطيط للمستقبل.

7 صفقات فقط يحتاجها الأهلي أهمها صانع الألعاب، اللاعب رقم 10 الذى اختفي منذ رحيل عبدالله السعيد، رغم اجتهاد وليد سليمان وحالياً ناصر ماهر:

1- كيجان دوللي

كان الأهلي يستهدف التعاقد مع دوللي من صن داونز فى فترة الإنتقالات الشتوية 2017 إلا أن اللاعب فضل الإنتقال لمونبلييه الفرنسي بمليون و800 ألف يورو ليتجه الأحمر إلى التعاقد مع الإيفواري سليماني كوليبالي.

وتعاقد جين لويس جاسيه مدرب مونبلييه الأسبق مع دوللي ومنحه الفرصة فى بدايته وشارك معه فى 11 مباراة قبل أن يبتعد اللاعب عن المشاركة مع النادي الفرنسي.

وشارك دوللي هذا الموسم فى أول 3 مباريات لفريقه فى الدوري الفرنسي قبل أن يغيب عن المشاركة بسبب الإصابة التى عاد منها مؤخراً,

ويبلغ دوللي من العمر 25 عاماً ويجيد فى جميع مراكز ما خلف المهاجم وتحديداً الجناح الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم المتأخر وكان أحد نجوم صن داونز المتوج بنسخة 2016 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والذى نافس ايضاً على أفضل لاعب داخل القارة.

2- أري بابل

يتردد اسم أري بابل بقوة لمنافسة مواطنه جيالردو فى الإنضمام للأهلي وربطت تقارير صحفية بين سفر عدلي القيعي إلى أنجولا والتعاقد مع الجناح الأنجولي الشاب.

بابل يبلغ من العمر 24 عامًا انتقل من صفوف بريميرو دي أوجوستو إلى نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2016-2017، ليعار بعدها إلى لموريرينسي البرتغالي قبل ان يعود لصفوف لبريميرو دي أوجوستو.

الأهلي استهدف أيضاً التعاقد مع بابل قد انتقاله لسبورتنج لشبونة فى 2016 بحسب مدير القطاع الرياضى وقتها عبد العزيز عبد الشافي ولكن الصفقة لم تتم.

بابل كان حظى بدعم ثنائى الأهلي الذهبي السابق فلافيو وجيلبرتو مطالبين الأحمر بالتعاقد معه .

ويملك بابل مهارات فنية رائعة فى المراوغة والمرور فى المواجهات الفردية وصناعة اللاعب وهو ما يفتقده الأهلي فى قائمته الحالية.

3- حسين الشحات

وقع حسين الشحات نجم العين الإماراتي الحالي ومصر المقاصة السابق للأهلي فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن مسؤولي الأحمر رفضوا دفع 10 ملايين جنيه للتعاقد معه ليذهب اللاعب للدوري الإماراتي ويتألق بشدة لينضم إلى منتخب مصر.

الشحات الذي أعلن من قبل انتمائه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه، يشغل مركز الجناح الأيسر والوسط المهاجم والظهير الأيمن المتقدم وشغل جميع هذه المراكز مع مصر المقاصة تحت قيادة مديره الفني السابق إيهاب جلال وتألق بشدة.

وفى نفس الوقت تعاقدات إدارة العين مع لاعب الوسط المالي تونجو حامد دومبيا وقيده في قائمة الفريق لمدة موسمين، إلى جانب وجود تنسيق حاليًا لقيد لاعب الوسط المهاجم روبين تياجو ريبيرو من البرتغال.

وتنص لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على قيد أربعة لاعبين أجانب في قائمة الفريق المحلية الأساسية، على أن يكون أحدهم من القارة الآسيوية.

ويمتلك العين حاليًا الثلاثي الأجنبي المكون من المصري حسين الشحات، البرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرج، بالإضافة إلى الرابع الآسيوي تسوكاسا شيوتاني من اليابان وهو ما يرجح اتمام الصفقة.

ويحتل الشحات الذى يبلغ من العمر 27 عاماً أولويات الأهلي فى الفترة القادمة لقدرات اللاعب المتعددة فى شغل عدة مراكز وتمسكه بالانتقال للأهلي وهو ما سيزيد من قوة الأحمر فى المفاوضات مع الجانب الإماراتي.

4- طاهر محمد طاهر

يستهدفه الأهلي منذ فترة مع بزوغ نجمه فى نادي المقاولون العرب وانضمامه للمنتخب المصري الأول فى حقبة المكسيكي خافيير أجيري.

يبلغ طاهر من العمر 21 عاماً ويلعب فى مركزي المهاجم الصريح والمتأخر وسبق أن احترف فى فرنسا بنادي لوهافر الفرنسي تحت قيادة بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وعلى طريقة الشحات أعلن طاهر انتماءه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه كاشفاً أنه ذهب إلى اختبارات المقاولون العرب بقميص النادي الأحمر إلا أنه عاد مؤخراً وأكد على رغبته فى الاحتراف الخارجي.

طاهر محمد طاهر فى حالة انتقاله للأهلي فى يناير سيقيد تحت السن حتى نهاية الموسم الجاري.

5- رمضان صبحي

رمضان صبحي، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يعود مجددًا إلى النادي الأهلي في يناير سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع فريقه الحالي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية الأسبوع الماضى : "الأهلي رقم 1 في حسابات رمضان صبحي إذا قرر هدرسفيلد التفريط في خدماته، وسأسافر إلى إنجلترا يوم 10 ديسمبر لدراسة موقف اللاعب".

وفى حالة التعاقد مع رمضان سيقيد تحت السن حتى نهاية الموسم الجاري.

6- حمدي فتحي

استهدف الأهلي التعاقد مع حمدي فتحي، نجم وسط إنبي، فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خالد متولي، المدير الفني السابق للنادي البترولي، رفض التخلي عن اللاعب.

وبحسب مصدر فى لجنة التعاقدات بالأهلي فاللاعب ما زال يحظى باهتمام قد يتجدد بعد تولي علي ماهر الإدارة الفنية للفريق البترولي ورغبته فى الاستعانة ببعض نجوم الأحمر من فريق الشباب.

حمدي فتحي يبلغ من العمر 24 عاماً حيث إنه مواليد الأول من يناير لعام 1994 وانتقل لإنبي فى الـ13 من يونيو 2015 ، لعب لنادي ألعاب دمنهور منذ الـ11 من عمره وحتي الـ20، ثم انتقل لإنبي بعد صراع مع الأهلي والإسماعيلي والمصري والزمالك.

يلعب فتحي بكلتا قدميه، ويشغل مركز الوسط المدافع والمهاجم وصانع الألعاب والجناح وشغل جميع المركز مع ألعاب دمنهور ولكنه يشغل مركز الوسط المدافع مع الفريق البترولي.

7- محمود مرعي

مدافع المنتخب الأوليمبي الأساسي ووادي دجلة الذي يبلغ من العمر 20 عاما ويحظى باهتمام الأهلي .

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "المحترف" الاسبوع الماضى : "المفاوضات مع الأهلي مازالت مستمرة و أرحب بالتأكيد بالانتقال إلى الأهلي أي لاعب يتمنى اللعب في القلعة الحمراء".

وفى حالة التعاقد مع مرعي سيقيد تحت السن حتى نهاية الموسم الجاري.