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الأهلي يستعد للنجوم عصر اليوم

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تدريب الاهلي
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر إقامتها بعد غدا اليوم الإثنين المقبل

والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس

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علي جيما الاثيوبي بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة القلعة الحمراء إلى اديس ابابا الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة بطل إثيوبيا.

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