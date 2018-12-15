الأهلي يستعد للنجوم عصر اليوم

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تدريب الاهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر إقامتها بعد غدا اليوم الإثنين المقبلوالمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس
وتطير بعثة القلعة الحمراء إلى اديس ابابا الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة بطل إثيوبيا.
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