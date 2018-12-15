رياض محرز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

كتب - عادل أبو الفضل:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون في إفتتاح مباريات الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس

الدفاع: كايل والكر، نيكولاس أوتاميندي، ايميريك لابورت

الوسط: فابيان ديلف، إلكاي جوندوجان، فرناندينهو لويس روزا، برناردو سيلفا، ليروي سانيه

الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى

الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي ، والتي أدت لتراجعه إلى المركز الثاني، ليقتنص ليفربول الصدارة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.