- 1/2
- 2/2
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون في إفتتاح مباريات الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: إديرسون مورايس
الدفاع: كايل والكر، نيكولاس أوتاميندي، ايميريك لابورت
الوسط: فابيان ديلف، إلكاي جوندوجان، فرناندينهو لويس روزا، برناردو سيلفا، ليروي سانيه
الهجوم: رياض محرز، جابرييل خيسوس
ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى
ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .