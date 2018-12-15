مدرب حراس الزمالك السابق يؤكد إختراق حسابه على الفيسبوك

ايمن طاهر

كتب - مصطفى جويلي

أكد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

مخترق منذ فترة .

وتابع طاهر "حسابي القديم تم سرقته ولا يتم التواصل من

خلاله ولا أملك سلطة عليه في الفترة الحالية منذ اختراقه" .

ويهيب طاهر بكل المتابعين بعدم الاعتداد بما ينشر على هذا الحساب لأنه لا ينسب له .