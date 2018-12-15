بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي و إيفرتون - ارشيفية

تقدم بوابة الوفد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، التي تنطلق في تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الاتحاد، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ 17 من الدوري

الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي، والتي أدت لتراجعه إلى المركز الثاني، ليقتنص

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون:

تنقل المباراة قناة بين سبورت 2 المشفرة، بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي