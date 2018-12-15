بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية

أكدت عدة تقارير صحفية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، بصدد الرحيل عن صفوف الفريق في صفقة تبادلية.

وكان بوجبا أبدى في قت سابق رغبته في الرحيل عن قلعة مانشستر يونايتد، بعد الأزمات المتكررة

مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

وقال موقع "توتو ميركاتو" إن مانشستر يونايتد بدأ في التفكير فعليًا في رحيل بوجبا، ووضع خطة إنهاء علاقته باللاعب الفرنسي.

وأشارت "يسعى مانشستر يونايتد إلى التقدم بعرض إلى يوفنتوس الإيطالي للقيام بصفقة تبادلية، تقضي بعودة بوجبا إلى السيدة العجوز، مقابل انتقال أليكس ساندرو إلى صفوف الشياطين الحمر".

وكانت عدة أندية أبدت رغبتها في ضم البرازيلي ساندرو في الفترة الأخيرة، نظراً للمستوى المميز الذي يقدمه مع النادي الإيطالي.