طنطا بطل الجمهورية فى التنس الأرضى

اللاعب احمد علاء كتب- صالح شحاتة بعد نهائي طنطاوى خالص بين زياد شريف أبوزيد وأحمد علاء بيوم فاز الأخير ببطولة الجمهوريه فى التنس الأرضى رجال والتى أقيمت على ملاعب الجمهوريه فى التنس الأرضى رجال والتى أقيمت على ملاعبالأمن المركزى بالطريق الصحراوى. يذكر أن طنطا من فرق المقدمه على مستوى الجمهوريه فى لعبة التنس الأرضى فى جميع المراحل السنيه.

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