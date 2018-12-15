القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في افتتاح مشواره بالبطولة الكونفيدرالية

يبدأ نادي الزمالك، اليوم السبت، مشواره بالبطولة الكونفيدرالية الافريقية عندما يواجه القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة.

وكان فريق القطن وصل إلى ذلك الدور، بعد الفوز على جوميدو التوجولي في دور الـ 64 للبطولة الكونفيدرالية، بعد فوزه في لقاء الذهاب بثنائية وتعادل في توجو

بلقاء الإياب بهدف لكل منهما.

وسيحضر اللقاء 6 آلاف مشجع من جماهير الزمالك، وتم طرح التذاكر بالأسواق قبل المباراة بـ 24 ساعة فى سابقة تحدث للمرة الأولى بالموسم الحالى.

وكان الفريق التشادي رفض نقل المباراة إلى برج العرب،

بعد وصول بعثته مساء الخميس، لتقام على ملعب بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن:

تنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت، وتنقلها قناة أون سبورت.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، مصطفى فتحي، محمود كهربا، محمد إبراهيم

الهجوم: كابونجو كاسونجو.