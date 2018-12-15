رياضة | "جروس" يستفسر من الزمالك عن إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يستفسر من الزمالك عن إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة أمم إفريقيا 2019.,

وتلقى كريستيان جروس طلب تقديم الجانب المصري لطلب بشكل رسمي لاحتضان البطولة بسعادة بالغة.

واستفسر الخواجة من مسئولي الزمالك عن حقيقة إلغاء بطولة الدوري المصري حال تنظيم أمم إفريقيا 2019 في مصر وأكدوا لهم أن المسابقة ستكتمل لنهايتها.

واعتبر جروس أن إقامة أمم إفريقيا 2019 في مصر سيكون مكسبًا كبيرًا للاعبي الزمالك الموجودين بين صفوف المنتخب الوطني بجانب إثارة حماس عدد كبير من لاعبي الفريق للحصول على فرصتهم والانضمام إلى الفراعنة في الفترة المقبلة للتواجد في تلك البطولة.

ويرى جروس من خلال متابعته للكرة الافريقية أن إقامة أمم إفريقيا في مصر سيجعل المنتخب الوطني أقوى المرشحين ويرجح كفته بشكل كبير.