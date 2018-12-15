رياضة | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يلا شووت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

ننشر مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر كورة لايف اليوم الاربعاء 15-12-2018 ، يلا شوت يوتيوب اون لاين الدوري السعودي للمحترفين يواجه الهلال نظيره الحزم بعد ظهر اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في مستهل مباريات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، يهدف الهلال إلى مواصلة الانتصارات والمحافظة على الصدارة، بينما يسعى الحزم إلى تحسين تواجده والابتعاد عن منطقة الخطر.

ستكون كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر عبر رابط الاسطورة بدون تقطيع يدخل الهلال مباراة اليوم وهو في قمة مستواه على صعيد الدوري، حيث يحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، جمعهم من 10 انتصارات وتعادلين، ولم يذق الفريق طعم الخسارة حتى الآن، كما يبتعد الهلال عن أقرب ملاحقيه فريق النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط التي سوف يحصل خلالها على لقب بطل الشتاء قبل نهاية النصف الأول من البطولة.

تابع بث مباشر الهلال ضد الحزم يلا شوت أمام فريق الحزم، الذي يعاني من تراجع كبير هذا الموسم، ولم يقدم المستوى المأمول، حيث يقبع الفريق في قاع الترتيب، بالتحديد في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير، من أجل تحسين وضعه في الجدول. على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقع في مباراة الهلال اليوم ضد الحزم، فمن المقرر أن يغيب نواف العابد وعمر عبد الرحمن للإصابة، والخبر السار في تشكيلة الهلال هو عودة الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني لصفوف الفريق بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني للهلال جورجي جيسوس بالتشكيلة الأساسية وطريقة اللعب الذي اعتاد عليها في المواجهات الماضية، سيكون في حراسة المرمى، علي الحبسي، وفي الدفاع، محمد البري، ألبيرتو بوتيا، علي البليهي، ياسر الشهراني، وفي الوسط، سلمان الفرج، محمد كنو، وفي الهجوم، كارلوس إدواردو، أندريا كارييو، بافيتيمبي غوميز. تنطلق مباراة الهلال والحزم بث مباشر بالدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل الهلال ضد الحزم على الهواء مباشرة عبر قناة السعودي الرياضية HD1 بصوت المعلق بلال علام، وقناة دوري بلس HD1 بصوت أحمد النفيسة.

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً