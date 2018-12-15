رياضة | يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيي وإيفرتون اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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تُفتتح الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019 بمواجهةٍ قويةٍ على ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وإيفرتون، وذلك يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الآخر 1440 هجرياً.

يتمتع هذا اللقاء بعداوة بين الفريقين مقتبصة من العداء بين المدينتين التابعين لها، فالأزرق السماوي هو الطرف الثاني لمدينة مانشستر، والتوفيز هو الجانب الأزرق من مجينة ليفربول، ورغم فارق المستوى بين الفريقين إلا أن قمتيهما اعتدنا أن تكون ساخنةً في السنوات والأخيرة.

تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد خسارته في الجولة الأخيرة من تشيلسي وانتصار الريدز على بورنموث، وهو ما سيعطي اللقاء حماسة أكبر من جانب السيتيزنس الذين سيحاولون جاهدين العودة سريعاً لشاكلة الانتصارات، لاستعادة الصدارة من أيدي زملاء محمد صلاح.

لم ينجح إيفرتون في تحقيق أي انتصار في آخر 3 جولات في البريميرليج، والتي واجه فيها ليفربول وخسر منه، وتعادل مع كلٍ من نيوكاسل وواتفورد، وسيسعى التوفيز إلى العودة لطريق الفوز للتقدم إلى المركز السادس في حالة تعثر مانشستر يونايتد، أو على الأقل الحفاظ على المركز السابع من المطاردين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : خالد الحدي .

موعد المباراة :

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:30 مساءاً بتوقيت قطر.

0:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيغيب عن مانشستر سيتي في اللقاء ضد إيفرتون العديد من اللاعبين للإصابة، هم بنجامين ميندي ودافيد سيلفا ودانيلو وإلياكيم مانجالا وجون ستونز ودي بروينه، وسيكون فيرناندينيو جاهزاً للمباراة بعد تعافيه، أما وضع سيرخيو أجويرو فيبقى تحت الشك.

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيواصل الاعتماد على ديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، وسيكون بديل قلب الدفاع الإنجليزي هو المخضرم كومباني، وسيبدأ جوندوجان في التشكيل الأساسي لغياب الإسباني سيلفا.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

فابيان ديلف - آيميريك لابورت - فينسنت كومباني - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

ليروي ساني - جابرييل جيسوس - رحيم ستيرلينج

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيفرتون

لن يغيب عن إيفرتون في اللقاء ضد مانشستر سيتي إلا جيمس ماكارثي، ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة متوسط الميدان إدريسا جانا جايي، ولن يفتقد التوفيز أي لاعب بداعي الإيقاف.

سيبدأ البرتغالي ماركو سيلفا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، ففي عرين الأزرق سيقف بيكفورد، وسيتواجد أمامه كولمان ومينا وكين وديني، أما محور الوسط فسيتكون من الثنائي جومش وجايي، وسيكون المهاجم هو البرازيلي ريتشارلسون، وخلفه سيلعب الثلاثي والكون، سيجوردسون وبيرنارد.

التشكيل | 4-2-3-1

جوردان بيكفورد

لوكاس ديني - ييري مينا - مايكل كين - سيموس كولمان

إدريسا جانا جايي - أندريه جوميش

بيرنارد - جيلفي سيجوردسون - ثيو والكوت

ريتشارلسون