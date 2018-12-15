رياضة | الزمالك يحسم مصير مطاريده

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يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة بعد العودة من تشاد مع بعض مسئولي الأندية الأخرى لحسم ملف الإعارات بشكل رسمي بعد العروض التي تلقاها عدد من اللاعبين من الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وعلى رأسهم محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وباسم مرسي بجانب شيكابالا لاعب الفريق المعار إلى صفوف أبولون اليوناني.

وفضل مسئولو الزمالك تأجيل حسم المطاريد والراحلين للحفاظ على تركيز اللاعبين بعد دور الـ32 للكونفيدرالية وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور خارجية.

ويواجه الزمالك نظيره القطن التشادي في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية.

ويعاني مدبولي وأيمن حفني من عدم المشاركة بشكل أساسي مع كريستيان جروس بينما فسخ باسم مرسي عقده مع لاريسا اليوناني تمهيدًا للعودة للقلعة البيضاء.