رياضة | رياض محرز وساني في تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : إيدرسون خط الدفاع : والكر - لابورتا - اوتاميندي - ديلف. خط الوسط : فرناندينهو - ساني - برناردو - جوندوجان - رياض محرز. خط الهجوم : جيسوس. يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نادي ليفربول.

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