رياضة | أحمد داوودا يتحدث عن العودة للزمالك وإعجاب "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد داوودا يتحدث عن العودة للزمالك وإعجاب "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف أحمد داوودا لاعب فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري برغبة الأبيض في إعادته خلال يناير المقبل ووجود مفاوضات رسمية مع مسئولي زعيم الثغر.

وأكد أحمد داوودا أنه علم بإعجاب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك به منذ مشاهدته في مباراة الاتحاد ضد الأهلي وظهوره بشكل مميز في تلك المواجهة.

وأوضح أحمد داوودا أن القرار في النهاية يرجع لإدارة الناديين والاتفاق بينهما على كافة التفاصيل، مشددًا على أنه لديه طموحات كبيرة ليحققها مع الفريق الأبيض خاصة أنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل قبل الرحيل.

وأضاف أحمد داوودا: "جروس راقبني بعد مباراة الأهلي من خلال المواجهتين ضد الزمالك في البطولة العربية وظهرت بشكل مميز وهو ما أسعدني.. العودة للزمالك تحد كبير بالنسبة لي وسأبذل قصارى جهدي من أجل إثبات نفسي".

كان أحمد داوواد قد شارك في إطاحة الاتحاد السكندري بالزمالك من دور الـ16 للبطولة العربية.