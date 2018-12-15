رياضة | اتحاد الكرة يحيل مدرب المنصورة للجنة الانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحيل مدرب المنصورة للجنة الانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة اتحاد الكرة بإحالة ياسر تحسين المدرب العام لفريق المنصورة إلى لجنة الانضباط، للتحقيق معه بعد هجومه على التحكيم في لقاء بلدية المحلة بالأسبوع الـ12 للممتاز "ب".

وكانت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح قد تقدمت للجبلاية بمذكرة رسمية إلى مجلس إدارة الجبلاية لهجوم تحسين على الحكم أمين عمر بسبب خسارة فريقه في الوقت القاتل.

بينما نفى أسامة سلامة عضو مجلس إدارة نادي المنصورة ما يتردد عن استغناء عن بعض اللاعبين أمر غير حقيقي، الغرض منه تشتيت الفريق في تلك المرحلة الحرجة.

فيما أكد محمود السروجي طبيب المنصورة أن قائمة اللاعبين شهدت عودة المصابين، منهم محمد ظريف، الذي كان يعاني من مزق في العضلة الضامة وعاد ليشارك في التدريبات الجماعية بصحبة المهاجم ماهر العشري الذي كان يعاني من نفس الإصابة، فيما يجري المهاجم أحمد حجاج التأهيل البدني حيث كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي.